Sięgnij po napoje roślinne – źródło wapnia i witamin

Dlaczego warto wybrać napoje roślinne?

Napoje roślinne, zwane potocznie mlekami roślinnymi, są bogate w cenne składniki odżywcze, w tym wapń i witaminy. Ze względu na brak laktozy są idealnym rozwiązaniem dla osób z nietolerancją pokarmową. Warto również wspomnieć, że podobnie jak mleko, napoje roślinne również są źródłem wapnia, a także białka (sojowy), które wspierają kości i mięśni. Dodatkowo wzbogacone są o witaminy, Kokosowe od Inki zawiera witaminy D i B12, z kolei Owsiane - A, D, E, B2, B6 i B12. Składniki te są ważnymi elementami codziennej zdrowej diety.

Oczywiście napoje roślinne są idealną alternatywą mleka dla wegan, gdyż nie zawierają żadnych składników odzwierzęcych. Do tego znajdują szerokie zastosowanie w kuchni - sprawdzą się zarówno przy tworzeniu deserów, obiadów, jak i rzecz jasna - kaw mlecznych.

Napoje stworzone dla kawoszy

Linia Inka Barista powinna zagościć w kuchni każdego miłośnika kaw mlecznych, który preferuje alternatywy roślinne. Produkty te doskonale się spieniają, co pozwala na stworzenie aksamitnej pianki - idealnej do kawy, także kawy zbożowej Inka. Dzięki nim można przygotować profesjonalne latte art we własnej kuchni. Aby uzyskać najlepszy efekt, warto schłodzić napój przed spienianiem, a następnie podgrzać go do ok. 60°C.

Przepis na Inkę waniliową z napojem roślinnym

Linia Inka Barista powinna zagościć w kuchni każdego miłośnika kaw mlecznych, który preferuje alternatywy materiały promocyjne

Linia Inka Barista powinna zagościć w kuchni każdego miłośnika kaw mlecznych, który preferuje alternatywy roślinne /materiały promocyjne

Składniki:

200 ml napoju roślinnego od Inka Owsiane Barista

2 łyżeczki kawy zbożowej Inka Klasyczna

1 laska wanilii

2 łyżeczki cukru trzcinowego

Przygotowanie:

Laskę wanilii przecinamy wzdłuż i wyciągamy ziarenka. Dodajemy je do garnka wraz z owsianym napojem roślinnym, kawą zbożową Inka i cukrem trzcinowym. Podgrzewamy na wolnym ogniu pod przykryciem przez około 10 minut, delikatnie mieszając. Gotowy napój przelewamy do ulubionego kubka. To idealny napój na zimowe poranki.

Napoje roślinne - więcej niż dodatek do kawy

Napoje roślinne od Inki sprawdzają się nie tylko jako dodatek do kawy - mają znacznie szersze zastosowanie kulinarne. Są idealne jako baza do zup, składnik deserów, ciast czy koktajli. Przedstawiamy kilka inspiracji.

Zupa krem z dyni

Składniki:

200 ml napoju roślinnego Inka Owsiane lub Migdałowe

1/2 dyni hokkaido

2 marchewki

2 bataty

1 cebula

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka tymianku

2 łyżki oliwy

1 szklanka wody

sól do smaku

Do podania: pestki dyni, tymianek, grzanki

Przygotowanie:

Wszystkie warzywa obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wsadzamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 220°C na 30 minut, co jakiś czas je obracając. Po upieczeniu blendujemy je z wodą i przekładamy do garnka. Dodajemy napój owsiany lub migdałowy od Inki, zwany również mlekiem roślinnym, gotujemy przez 5 minut. Zupę podajemy z pestkami dyni, grzankami i tymiankiem.

Zimowa owsianka

Składniki:

200 ml napoju Inka Owsiane

2 łyżeczki kawy zbożowej Inka Klasyczna

100 g płatków owsianych

2 łyżki suszonej żurawiny

½ owocu granatu

1 łyżka masła

1 łyżeczka miodu

Szczypta soli

Garść orzechów

Jabłko

Syrop klonowy

Przygotowanie:

Płatki owsiane zalewamy napojem owsianym, zwanym dawniej mlekiem roślinnym, dodajemy kawę zbożową, masło, miód, żurawinę i sól. Od momentu wrzenia gotujemy na małym ogniu jeszcze 10 minut, aż płatki staną się miękkie. Odstawiamy na 15 minut. Następnie przekładamy do miseczek, dekorujemy owocami, orzechami i syropem klonowym.

Ciastka serduszka z Inką

Jak przygotować ciastka serduszka z Inką? materiały promocyjne

Jak przygotować ciastka serduszka z Inką? /materiały promocyjne

Składniki:

100 g kawy zbożowej Inka Mleczna

330 g mąki pszennej

200 g masła

50 g cukru pudru

4 żółtka

150 g dżemu truskawkowego

Przygotowanie:

Mąkę mieszamy z cukrem pudrem, masło kroimy na mniejsze kawałki i dodajemy razem z żółtkami do mąki. Zagniatamy ciasto, a następnie wkładamy do lodówki na 30 minut. Po tym czasie dzielimy na 2-3 części i wałkujemy. Stolnicę podsypujemy nie mąką, a Inką Mleczną. Z ciasta wycinamy serduszka, a w połowie z nich - mniejsze serduszka w środku, by utworzyć "okienko". Pieczemy przez 12 minut w 180°C. Po wyjęciu z piekarnika pełne serduszka smarujemy dżemem i przykrywamy ciastkiem z "okienkiem". Na koniec posypujemy cukrem pudrem.

Smakowe napoje roślinne - gotowe do picia

Inka oferuje również napoje smakowe, takie jak waniliowe i kakaowe na bazie owsa w 0,5 l opakowaniach. Są one naturalnie słodkie, bez dodatku cukru, dzięki czemu łączą przyjemność smaku z korzyściami zdrowotnymi. To świetna propozycja dla tych, którzy lubią pić napoje solo.

Płatna współpraca