Osoby, które urodziły się pod tymi znakami zodiaku mogą mieć tendencje do toksycznych zachowań. W dłuższej perspektywie czasu przebywanie z nimi może się okazać po prostu nie do zniesienia. Oto 3 znaki zodiaku, które uchodzą za najbardziej toksyczne. Oczywiście do takich informacji należy podchodzić z dystansem i potraktować je z przymrużeniem oka. W końcu każdy z nas jest inny.

Lew (23 lipca - 24 sierpnia)

Zodiakalne Lwy słyną ze szlachetności, odwagi i chęci niesienia pomocy innym. Jako reprezentanci żywiołu ognia, uwielbiają działać, często poddają się wszelkim porywom serca. Lwy są ambitne, wytyczają sobie konkretne cele i starają się dążyć do ich realizacji. Większość działań ma podbić ich popularność w otoczeniu i sprawić, że będą wiedli luksusowe życie.

Zodiakalne Lwy potrafią też pokazać swój władczy charakterek. Są silne i uparte, ale też bardzo emocjonalne, a to już od początku nie wróży dobrze. Jeśli nie potrafią podjąć decyzji, winę zrzucają na osoby z najbliższego otoczenia. Są też mistrzami w maskowaniu kompleksów, które ochoczo wytykają innym ludziom. Podpadłeś osobie spod znaku Lwa? Lepiej uważaj. Po czasie może się okazać, że na twój temat krąży cały szereg dziwnych treści, w które nie jesteś w stanie uwierzyć nawet ty sam. Ze względu na to, że Lew zazwyczaj bryluje w towarzystwie i potrafi zjednać sobie ludzi ot, tak, w starciu z nim możesz nie mieć najmniejszych szans.

Panna (24 sierpnia - 22 września)

Perfekcjonizm - tym jednym słowem można opisać zodiakalne Panny. Patronuje im żywioł ziemi, dlatego też nie zdarza im się bujać w obłokach - to urodzeni racjonaliści. W każdej sytuacji starają się zdobyć jak największe korzyści i dbają o wizerunek. Właśnie, wizerunek... To dla osób spod znaku Panny rzecz święta. Wszelkimi sposobami starają się nie dopuszczać do sytuacji, w której miałaby się na nim pojawić rysa bądź co gorsza: misternie składany świat mógłby lec w gruzach. Dlatego też planują, organizują, przestawiają pionki w grze tak, jak im tylko pasuje. Gorzej jeśli bierzesz udział w tej grze i jesteś pionkiem... Nie zazdrościmy.

Spróbuj tylko wyłamać się z tego schematu. W "nagrodę" otrzymasz szereg nieprawdziwych informacji na swój temat, okaże się również, że twoi najbliżsi znajomi dziwnym trafem odwrócili się od ciebie. W twoim kierunku zmierzają też salwy krytyki i niezadowolenia? Myślisz, że to przypadek? Poczekaj na rozwój wydarzeń, a okaże się, że z pewnością maczała w tym palce Panna. Gdy zwrócisz jej uwagę, jest niemal pewne, że się obrazi.

Oczywiście ten znak zodiaku uchodzi za opanowany, cierpliwy i wnikliwy. Wspaniałe zalety. Ale niestety - zodiakalna Panna to osoba o dwóch obliczach. Jeśli ma dobry dzień, a ty pomagasz jej w tym, by był jeszcze lepszy - uśmiech i radość w oczach gwarantowane. Jednak gdy sprawą przybierają niespodziewany obrót... Uciekaj, gdzie pieprz rośnie!

Ryby (19.02-20.03)

Oto prawdziwe mistrzynie i mistrzowie roztrząsania skomplikowanych życiowych układanek. Niech was nie zwiedzie ich wrażliwość i intuicja. Ryby doskonale wiedzą, jak czasami wykorzystać je do swoich celów. Otoczenie raczej darzy je sympatią - w końcu jak trzeba, są towarzyskie, a jak nie trzeba: zawzięcie milczą. Cóż, potrafią się dostosować do każdej sytuacji. Czują się jak ryba w wodzie!

Wśród przedstawicieli i przedstawicielek tego znaku dominują królowie dram i królowe dram. Ryby są bystrymi obserwatorami, a jeśli chodzi o innych ludzi, czytają w nich jak w otwartej księdze. Szósty zmysł, powiadasz? Może nawet coś więcej. Oczywiście są ambitne, wytyczają cele i dążą do nich zawzięcie. Ale gdy jakieś wydarzenie doprowadzi do wybuchu emocji... Lepiej nie ryzykuj i nie czekaj, aż ten wulkan emocji wybuchnie. Ta niszczycielska siła ma potężną moc - przez nią w zgliszczach lądują relacje w każdej dziedzinie życia. Jeśli Ryby chcą coś zmienić, to sprytnie obmyślają długofalowe działanie, które nie tylko doprowadzi je bramy marzeń, ale da również klucz do jej otwarcia.

Ryby są tajemnicze, nieprzewidywalne i pełne sprzeczności. Cóż, dla niektórych taki rollercoaster może być czasami po prostu nie do wytrzymania. Na koniec ważna informacja: wierzą w karmę.

