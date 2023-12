Spis treści: 01 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowa ministra, która nas jeszcze zaskoczy

02 Jaki znak zodiaku ma Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Sprawa sporna i dwa oblicza ministry

03 Numerologiczna "stara dusza". Jaką misję ma do wykonania Agnieszka Dziemianowicz-Bąk?

04 Klucz wcielenia, czyli życiowa droga Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowa ministra, która nas jeszcze zaskoczy

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to obecnie jedna z najpopularniejszych osób w kraju. Posłanka na Sejm IX i X kadencji, a od 13 grudnia 2023 ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Czy to, jak pracuje i jaka jest ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest zapisane w gwiazdach i liczbach? Według numerologów i astrologów owszem. Wystarczy spojrzeć na numerologię i znak zodiaku przypisane do daty urodzenia ministry, by wiedzieć, co jest jej pisane w życiu.

Jaki znak zodiaku ma Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Sprawa sporna i dwa oblicza ministry

Zdjęcie Osoby urodzone 20 stycznia mogą być zarówno Koziorożcami, jak i Wodnikami. O ich znaku zodiaku decyduje godzina przyjścia na świat / 123RF/PICSEL

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyszła na świat 20 stycznia 1984 roku. 20 stycznia to data sporna. W wielu horoskopach znajdziemy zapis, że to ostatni dzień narodzin Koziorożców lub... pierwszy dzień narodzin Wodników.

By poznać dokładny swój znak zodiaku w takim przypadku, należy znać godzinę przyjścia na świat. To jednak nie rozwiązuje wszelkich astrologicznych problemów tego aspektu - któś kto urodził się w dacie przełomowej dwóch znaków może czerpać z... nich obu.

I tak Koziorożec nadaje cechy zimnej i opanowanej niczym skała kobiety, która potrafi z poświęceniem dążyć do celu, a praca jest dla niej wszystkim, co daje jej siłę w życiu.

Wodnik zaś może sprawiać, że pracowitość Koziorożca będzie jeszcze potęgowana przez spore ambicje, jakie posiadają Wodniki. Ten znak zodiaku jest także niezwykle uczciwy i ma dużą potrzebę poczucia sprawiedliwości. Ktoś o takich cechach dobrze sprawdzi się na stanowiskach związanych właśnie ze społeczeństwem.

Wodniki niekiedy bywają buntownicze, a ich ambicje przeradzają się w perfekcjonizm.

Numerologiczna "stara dusza". Jaką misję ma do wykonania Agnieszka Dziemianowicz-Bąk?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest numerologiczną siódemką. Osoby o wibracji 7 w numerologii to tak zwane "stare dusze". Oznacza, to, że dusze tych osób brały udział już określoną ilość razy w procesie reinkarnacji i odbywały rozmaite lekcje życiowe w swoich wcieleniach.

Dlatego według numerologii przychodząc na świat jako "stara dusza" mamy już przepracowane pewne karmy, posiadamy mądrość życiową. To osoby zazwyczaj spokojne, wyważone, mające ogromną wiedzę na dany temat lub na wiele ich obszarów.

Zdjęcie Numerologiczne siódemki są tak zwanymi "starymi duszami" / 123RF/PICSEL

Siódemki prócz tego wyróżnia ich natchnienie i chęć zgłębiania tajemnic. Posiadają ogromne pragnienie nauki i są to urodzeni filozofowie, pragną wiedzieć o świecie i ludziach jak najwięcej.

Choć obraz numerologicznej siódemki w kontaktach międzyludzkich jest spójny z naturą astrologicznego koziorożca - bywają ostrożne i powściągliwe, czasem odbierane jako "zimne" - to pragną też dobra i przede wszystkim - sprawiedliwości.

Klucz wcielenia, czyli życiowa droga Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Zdjęcie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma jasno wytyczoną przez numerologię ścieżkę życiową / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter

Co ciekawe w obrazie numerologicznym ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk nie ma wpisanej karmy do odpracowania. Czyżby spłaciła ona długi karmiczne w poprzednich wcieleniach?

Jej kluczem wcielenia zaś, czyli czymś, co kształtuje duchowość danej osoby w obecnym wcieleniu jest klucz o wibracji 3. Oznacza to, że Agnieszce Dziemianowicz-Bąk pisana jest... komunikacja z innymi.

To ona ma rozwijać i ubogacać jej duszę. Osoby posiadające właśnie ten klucz wcielenia o wibracji 3, są zazwyczaj komunikatywne, niezwykle twórcze, optymistyczne i mają poczucie humoru. To właśnie tymi cechami mogą zaskarbić sobie sympatię innych, a przez to - realizować cele na obecne wcielenie.