Amerykanie pokazali jaka będzie zima. Duża niespodzianka w listopadzie

Według amerykańskich prognoz, prawdziwa, śnieżna zima znów ominie nasz kraj. Wiele wskazuje na to, że w grudniu temperatury nie spadną nawet poniżej zera, a cały miesiąc będzie znacznie cieplejszy od normy. Przełoży się to na częste napływy łagodnych mas powietrza i, choć zdarzą się chłodniejsze, a nawet śnieżne momenty, to długotrwały okres mroźnej pogody raczej nam nie grozi.