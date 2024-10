To żeńskie imię nie jest zbyt popularne w Polsce. W 2023 nadano je tylko 41 razy

Otwarta, zawsze gotowa do niesienia pomocy, o artystycznej duszy – Roksana to kobieta o wyjątkowym charakterze. Ma łagodne usposobienie, choć lepiej nie wchodzić jej w drogę. Potrafi spokojnie, ale stanowczo wyrazić swoje zdanie. Co jeszcze można powiedzieć o pani o tym imieniu? Jaka jest i co mówią o niej liczby?