Alternatywa dla tuj. Szczelny żywopłot możesz mieć przez kilkaset lat

Bujne rozmiary oraz intensywnie zielone igły przez cały rok to znak rozpoznawczy cisu. Można najczęściej spotkać go w parkach, gdzie jesienią również cieszą oko drobne, czerwone owoce, które są pożywką dla ptaków, lecz są niebezpieczne dla ludzi. Cis nie rośnie intensywnie, ale jeśli myślimy nad szczelnym żywopłotem, to akurat ta roślina może się sprawdzić idealnie. Jedyne, co pozostaje, to poznać warunki uprawy cisa i czekać, aż stworzy barierę przed wścibskim wzrokiem sąsiadów.