Dla zodiakalnego Lwa listopad zapowiada się niezwykle spokojnie. Będzie to korzystny okres w sferze zawodowej, gdzie jego starania w końcu zostaną zauważone . Niewykluczone, że za ciężką pracę spotka go materialna nagroda, która znacznie poprawi i ustabilizuje sytuację finansową. Pomimo licznych sukcesów Lew nie powinien zaniedbywać swojego zdrowia . Powinien zacząć lepiej o siebie dbać, dzięki czemu będzie mógł cieszyć się pełnią życia.

W listopadzie Lwy mogą doświadczać silnych emocji . Te pozostające w związku umocnią się w swojej miłości do partnera. Natomiast samotne Lwy mogą spotkać miłość w najmniej spodziewanym momencie . W końcu poczują się dobrze w relacji zarówno z partnerem, jak i z samym sobą, co otworzy przed nimi nowe możliwości.

Listopad to czas, kiedy Lwy zobaczą siebie na nowo. Zyskają zdecydowanie więcej pewności siebie, co przyniesie im korzyści w wielu sferach życia. Lwy skupią się na sobie i swoim rozwoju, nie zapominając jednocześnie o najbliższych im osobach. To połączenie zapewni im szczęście i spełnienie życiowe, na które tak bardzo czekały.