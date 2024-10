Chociaż kawa uchodzi za jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, od lat trwają dyskusje na temat jej właściwości. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: ile filiżanek kawy dziennie pić? Eksperci sugerują, że dziennie możemy wypić maksymalnie do pięciu filiżanek kawy. Jedna taka porcja zawiera 7 mg magnezu. Jeśli w ciągu dnia wypijemy cztery kawy, to poprzez nerki wydalimy tylko ok. 4 mg. Nie jest to zbyt dużo. Zwłaszcza że dzienne, średnie zapotrzebowanie na magnez - zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia - dla osoby dorosłej to 350 mg dla mężczyzn i 265 mg dla kobiet.