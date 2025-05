Druga młodość? Jak twój znak zodiaku przechodzi kryzys wieku średniego

Między 40. a 50. rokiem życia wiele osób doświadcza niepokoju, który trudno racjonalnie wytłumaczyć. Nagle coś się nie zgadza: praca nie daje satysfakcji, relacje przestają wystarczać. Astrologia mówi jasno: to czas transformacji związany z tranzytem Urana w opozycji do jego pozycji natalnej. Każdy znak reaguje inaczej – dla jednych to początek drugiej młodości, dla innych bolesne przebudzenie.