Rok 2025 w chińskim horoskopie jest Rokiem Wodnego Węża. Zaczyna się 29 stycznia i będzie trwał do 17 lutego 2026. Przekonaj się, jaki wpływ może mieć na twoje życie.

Chiński rok 2025. Jaki będzie rok Wodnego Węża?

Wąż w chińskim zodiaku jest jednym z najbardziej tajemniczych i sprytnych znaków. W 2025 roku będzie towarzyszył mu żywioł wody, który wzmocni jego cechy i dodatkowo wprowadzi elastyczność, zdolność do adaptacji, a także głębszą emocjonalność. To będzie idealny czas dla duchowego rozwoju oraz introspekcji. Będzie jednak od nas wymagał dość sporej ostrożności, szczególnie podczas podejmowania ważnych decyzji.

Powiązanie znaku Węża z żywiołem wody będzie połączeniem, które pomoże znaleźć nam równowagę. Dla wielu osób będzie szansą na przywrócenie życia na właściwe tory. O wiele prostsza będzie adaptacja do nowych warunków oraz odnalezienie się w niespodziewanych sytuacjach. Wąż jest znany ze swojego sprytu oraz działania w ukryciu. Rozwaga oraz mądrość będą przychodziły nam z łatwością i sprawią, że możliwy będzie rozwój osobisty. Może to być emocjonalny czas, a sfera uczuć i duchowości będą bardzo ważna.

Które znaki będą miały szczęście w 2025 roku?

Kogut (urodzeni w latach 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Dla Koguta rok 2025 będzie szczęśliwy szczególnie w sferze zawodowej. To będzie czas, w którym osoby spod tego znaku mogą spodziewać się awansu, premii, docenienia swoich wysiłków oraz sukcesów. Jako że Wąż jest powiązany z mądrością, Koguty będą miały łatwość w podejmowaniu właściwych decyzji. Sfera finansowa również będzie pełna miłych niespodzianek i dodatkowych wpływów.

Bawół (urodzeni w latach 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Rok Wodnego Węża dla Bawołów będzie bardzo stabilny. To moment, w którym ich wytrzymałość, pracowitość oraz cierpliwość będą niezwykle przydatne. Podobnie jak Koguty będą miały okazję zabłysnąć w pracy. Nowy rok przyniesie im mnóstwo okazji do rozwoju osobistego. Bawoły zdobędą nowe umiejętności oraz wiedzę, dzięki którym będą mogły cieszyć się miłymi niespodziankami przez cały rok.

Chiński horoskop na 2025 r. Kto będzie najszczęśliwszy? 123RF/PICSEL

Wąż (urodzeni w latach 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Energia 2025 roku będzie szczególnie sprzyjać Wężom. Osoby spod tego znaku będą mogły wykazać się swoją znakomitą intuicją oraz mądrością. To będzie czas na cieszenie się owocami swojej pracy z poprzednich lat. W 2025 będą mogły bez żadnych wyrzutów sumienia skupić się na sobie. To w tym roku zrealizują swoje plany oraz marzenia. Pewność siebie oraz zdolność do rozwiązywania problemów sprawi, że przez cały rok przejdą bez żadnych zmartwień oraz trudności.

Królik (urodzeni w latach 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Dla Królików nowy rok będzie pozytywny ze względu na panujący żywioł wody. Dzięki niemu Króliki zyskają elastyczność i zdolność do adaptacji, dzięki której odnajdą się w każdych warunkach. Dotychczasowy strach przed zmianą nie będzie im już doskwierał, a w nowym roku będą podejmować decyzje bez dozy ostrożności, która do tej pory trzymała je w ryzach. Będą mogły wykazać się też kreatywnością. Nowy rok zainspiruje je do podejmowania nowych wyzwań.

Koza (urodzeni w latach 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Osoby spod znaku Kozy znane są ze swojej wrażliwości oraz dążenia do harmonii. Właśnie dlatego rok Wodnego Węża będzie dla nich idealnym czasem na pozytywne zmiany. Koza uzyska obiektywny pogląd na swoje życie i będzie od razu wiedziała, co zrobić, aby zmienić swoją sytuację na lepszą. Szybko poczuje efekty swoich decyzji, przez co 2025 będzie dla niej rokiem, w którym odzyska stabilizację oraz równowagę. Jej wysiłki nie zmarnują się, a spokojny rozwój sprawi, że będzie czuła zadowolenie przez cały rok.

