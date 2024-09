Kazimiera to kobieta, która duże nadzieje pokłada w tym, co mówią jej serce i intuicja. Kieruje się uczuciami, choć decyzje pod ich wpływem podjęte bywają zgubne. Ufa ludziom i nie wierzy w ich złe intencje. Nikogo nie podejrzewa o umyślne działanie na szkodę innych, dlatego niejednokrotnie daje kolejne szanse. Łatwo wybacza, za co bliscy są jej wdzięczni. Kazimiera to numerologiczna trójka. Jest pozytywnie nastawiona do świata, radosna i otwarta. Dobrze przystosowuje się do otoczenia, choć niejednokrotnie traci na tym, że zbyt mocno ufa ludziom.