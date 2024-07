Symbol doskonałości i niebiańskości. Tę liczbę w dacie urodzenia mają tylko "szczęśliwcy"

Co oznacza liczba 3 w numerologii?

Liczba 3 w numerologii to symbol doskonałości i niebiańskości. Uważana jest za jedną z najsilniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych liczb. Jest wyjątkowo harmonijna, co przekłada się na relację duszy, ciała i umysłu.

Poza tym liczba 3 w numerologii to oznaka jedności między człowiekiem a naturą i wszechświatem. Może się wiązać ze szczęściem i optymizmem. Powiązana jest z planetą Jowisz i znakiem zodiaku Byk.

Czy liczba 3 jest szczęśliwa?

Liczba 3 jest zdecydowanie szczęśliwa. Jej pozytywne wibracje będą przyciągały pozytywną energię ze wszechświata. Będzie to dotyczyć zarówno obszaru finansów, rodziny, jak i relacji miłosnych. Mając przy sobie w pewien sposób tę liczbę czy posiadanie jej w swojej dacie urodzenia, może uczynić nas szczęśliwszymi i spokojniejszymi w środku ludźmi.

Kobieta numerologiczna 3 - jaka jest?

Kobiety będące numerologiczną 3 z początku są idealne. Cieszą się najmniejszymi rzeczami, są gotowe do działania i spontanicznych wypadów. Nie można marnować tego potencjału, szczególnie w związku. "Trójki", gdy zauważą, że ich partner nie umie się bawić tak samo, jak one, nie będą chciały kontynuować relacji. Zaczną się nudzić, w wyniku czego będą szukać nowych przygód, a wtedy niewykluczone, że w ich życiu pojawią się nowe osoby.

Takie kobiety będzie również cechować wysoka wrażliwość i emocjonalność. Nie potrafią przechodzić obok krytyki obojętnie. Najgorzej znoszą tę od swoich bliskich osób. Po bolesnych słowach zły nastrój potrafi trzymać je naprawdę długo.

Numerologiczne 3 kobiety są wyjątkowe 123RF/PICSEL

Numerologiczne 3 kobiety mogą być wyjątkowo łatwowierne. Wierzą w piękne słowa i intencje, co nie musi być prawdą. Za wymarzonym księciem z bajki będą gotowe pojechać nawet na koniec świata.

Mężczyzna numerologiczna 3

Mężczyźni, którzy są numerologiczną 3 to osoby, które z pozoru są spokojne. Tak naprawdę potrzebują ciągłej dawki adrenaliny. Będą szukać więc partnerki, która nie tylko tak samo, jak on będzie żądna przygód, ale także da mu dawkę emocji. Jeśli nie wyszaleje się za młodu, to niemalże pewne, że później dopadnie go kryzys i będzie musiał to sobie "odbić".

"Trójki" mężczyźni dają się często pochłaniać negatywnej energii. Popadają w spiralę narzekania, obrażania się i irytacji. Przy tym potrafią być wyjątkowo niemili dla swojego otoczenia, nawet dla tych, na których im najbardziej zależy.

Numerologiczną 3 w przypływie negatywnych wibracji, mogą nachodzić myśli o tym, że nie są wystarczający. Potrzeba im jednak małego bodźca, najlepiej w postaci drugiej osoby, który wyciągnie ich z tego marazmu. Już po chwili znów będą mogli przenosić góry i zdobywać świat.

Numerologiczna 3 - do kogo pasuje?

Równie dobry związek stworzy połączenie numerologicznej 3 i 5. Piątka, tak jak Trójka, to wulkan pozytywnej energii. Potrafią się cieszyć z małych rzeczy i wspólnie znajdą szczęście nawet w trudnych sytuacjach. Taka relacja może trwać nawet do "grobowej deski", a podejście do życia kochanków pozwoli im na długo pozostać w zdrowiu i szczęściu.

Numerologiczna 3 w miłości

Numerologiczna 3 przyciąga do siebie wiele osób, ze względu na aurę, którą dookoła siebie roztacza. Czuć od niej wyjątkowo pozytywne wibracje. Jest towarzyska i z łatwością zaskarbia sobie serca innych. Przez to nie brak chętnych do poflirtowania z nią czy wyjścia na randkę.

Numerologiczna 3 najlepiej pasuje do numerologicznej 1 123RF/PICSEL

Jeśli wpiszesz się w upodobania numerologicznej 3, to w miłości będzie ona dla ciebie najcudowniejszą osobą. Jest wówczas oddana i nawet nie spojrzy na nikogo innego. Gdy będzie czuć się szczęśliwa i spełniona, zrobi dla ukochanego niemalże wszystko. Warunkiem jest za to ciągła dawka emocji i wrażeń.

Nuda w związku szybko posunie 3 do przelotnego flirtu z innymi. Adoracji i uznania, których brakuje w relacji, będzie szukać poza domem.

