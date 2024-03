Tarot na 21 marca 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: Świat

W relacjach prywatnych przemyśl, jaki wpływ na teraźniejszość ma Twoje dzieciństwo. I czy możesz spróbować się od niego odciąć? Większość z nas obiecuje sobie, że nie popełni błędów swoich rodziców. Potem zwykle reagujemy na problemy tak, jak nauczono nas tego w domu... Zawsze jednak możemy się paru rzeczy oduczyć. W finansach możliwa będzie zagraniczna podróż.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Rydwan

W życiu prywatnym ważny mógł być ten pierwszy moment, kiedy trzeba Ci było załatwić sprawy totalnie samodzielnie. To mogło być pójście do szkoły bez asysty rodziców czy dziadków. A może to była pierwsza przejażdżka samochodem za kółkiem kierowcy? Ktoś liczy bardzo na Twoją pewność siebie. W finansach możesz odbyć korzystną podróż, szybko rozwiązać pewną sprawę.

Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 10 Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą kłótliwą, awanturującą się. Nie ma sensu szukać sensu w złości tego człowieka. Nie bierz na siebie winy, nie dopytuj, skąd takie traktowanie. Niektórzy po prostu kochają się wyżywać na innych. Siła spokoju może ich zbić z pantałyku. W finansach nie ignoruj niebezpieczeństwa, nie przyj ku czemuś za wszelką cenę.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Głupiec

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą, która żyje z dnia na dzień. Człowiek ten nie ma sprecyzowanych planów co do jutra. Może też uciekać przed przeszłością. Typowe dla niego będzie częste znikanie, urywanie kontaktu, przeprowadzki i wyjazdy. Czy jest sens się tym gryźć? Nie! To nic nie zmieni. W finansach możliwa będzie podróż lub całkowita zmiana planu.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 6 Mieczy

W życiu osobistym możesz zdystansować się do pewnych osób, dosłownie je pożegnać. Ktoś (niegdyś) ważny wyjedzie lub o takim wyjeździe poinformuje. Nie ma co go zatrzymywać ani wypytywać o powody. Jeśli je poda - przyjmij wyjaśnienie za dobrą monetę, nie dyskutuj. W finansach możesz odbyć podróż, podjąć ważną inwestycję dla swojego zdrowia.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 8 Denarów

W życiu osobistym możesz podejmować teraz ryzyko. Twoja pozycja towarzyska jest stabilna, sieć znajomych - silna. Przede wszystkim jednak możesz polegać na swoich siłach. Druga strona będzie miała wzgląd na Twoje starania, pracę, którą wkładasz w swój rozwój, codzienny trud. W finansach najwięcej zdziałasz punktualnością, dokładnością, niezawodnością.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Król Kielichów

W życiu osobistym wykaż się teraz miłosierdziem, opiekuńczością, wyrozumiałością dla bliskich. Możesz dostrzegać czyjeś wady, a i tak widzieć w tej osobie materiał na wspaniałego towarzysza życia. Nie odmawiaj nikomu prawa do rozwoju, nie przekreślaj z powodu drobnych błędów. W finansach możesz wiele zyskać dzięki protekcji dojrzałego, łagodnego mężczyzny.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 4 Mieczy

W miłości nie trzeba sięgać po wszystko tylko dlatego, że jest to na wyciągnięcie ręki. Nikt nie robi Ci łaski, ofiarowując uczucie. Ty również nie masz obowiązku brać pod swoje skrzydła każdej emocjonalnej "sierotki", podnosić jej na duchu i zapewniać, jaka jest wspaniała. Zadbaj o swoje nerwy, wypocznij należycie. W finansach namyśl się, nim rozpoczniesz projekt.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: Siła

W życiu prywatnym przypomnij sobie pierwszy moment, kiedy udało Ci się postawić na swoim. Może rodzice dali się przekonać do samotnego wypadu na biwak albo do Twojego wyjścia na całonocną imprezę? Może nauczycielka musiała przyznać Ci rację? Może nawet udało Ci się wygrać bitkę? Potraktuj to jak talizman. W finansach siłą spokoju wywalczysz więcej niż krzykiem.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Śmierć

W relacjach prywatnych przypomnij sobie czas, kiedy wydało Ci się, że wszystko się skończyło. Nie było szansy na miłość ani nawet na następny dzień. Tymczasem jesteś tu znowu czy może raczej cały czas. Twoje oczy są krystaliczne, lśnią życiem i zachwycają. Lepsze jutro jeszcze nadejdzie. W finansach warto pożegnać się z czymś oraz z tymi, którzy zaburzają Twój rozwój.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: 3 Mieczy

W kontaktach prywatnych żal i niechęć do kogoś są tak naprawdę gniewem i rozczarowaniem skierowanymi na siebie. Im mniejsze zaufanie mamy do własnego "Ja", tym trudniej wybaczamy innym. Udziel sobie pokuty i przebaczenia. Co możesz zrobić dla siebie, by uwolnić się z zaklętego kręgu nienawiści? W finansach możesz mieć trudną rozmowę z dłużnikiem lub wierzycielem.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 4 Buław

W życiu prywatnym czas rozejrzeć się za jakąś spokojną przystanią. Twoimi sprzymierzeńcami okażą się osoby, które cenią sobie ciepło domowego ogniska. Praktyczne rozwiązania okażą się ważniejsze niż status. Sielanka może okazać się jednak przelotna, bo wewnętrzny żar spala Twoją cierpliwość. W finansach pokaż, że potrafisz myśleć długofalowo.

