Nienasycone kwasy tłuszczowe to tylko ułamek tego, co można znaleźć we flądrze. Przede wszystkim to źródło pełnowartościowego białka, które jest - co prawda - ważnym surowcem dla organizmu, ale także katalizatorem wielu procesów w nim zachodzących. Ponadto ma niebagatelny udział w budowaniu odporności oraz stymuluje pozytywnie procesy trawienia. Oprócz niego można znaleźć we flądrach także selen. Pierwiastek ten z kolei działa najlepiej na tarczycę oraz reguluje gospodarkę hormonalną. To także bogate źródło fosforu, który wraz z wapniem odpowiada za prawidłową mineralizację kości oraz zębów. Nie wolno zapominać także o witaminach z grupy B, które dobroczynnie działają na cały organizm i mogą organizm utrzymywać w pełnym zdrowiu.