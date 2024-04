Mateusz Banasiuk założył natomiast klasyczny garnitur, do którego dobrał białą koszulę. Jednak i u niego szczegół robi różnicę, i tak aktor zamiast krawatu założył biało-czarną apaszkę. Magdalena Boczarska po raz kolejny udowodniła, że należy do grona najlepiej ubranych polskich aktorek, a jej stylizacje dopracowane są w najmniejszym szczególe.

- Styl od zawsze był dla mnie przedłużeniem osobowości. Lubię wyrażać siebie poprzez to, co mam na sobie. Rano w dresie mogę opiekować się synem, a wieczorem wyjść w kreacji od projektanta na premierę. I w każdym z tych wydań czuję się sobą. Uwielbiam w modzie to, jak pozwala nam się zmieniać, bardzo mnie to inspiruje. Z przyjemnością obserwuję, jak ubierają się ludzie w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Londynie, gdzie panuje totalna wolność. Ale nie śledzę trendów, raczej stawiam na to, co mi się podoba i pobudza moją wyobraźnię - zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva" w marcu 2023 roku.