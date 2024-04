Aneta to kobieta pełna uroku i powabu. Jest niezwykle inteligentna i energiczna. Szybko nawiązuje nowe przyjaźnie i równie łatwo zdobywa kolejne szczyty zawodowej kariery. Kocha podróże, bo to idealny sposób na poznanie ludzi. Kobieta o tym imieniu ceni sobie stałość uczuć, dlatego obdarza wyjątkowym zaufaniem partnera i szanuje jego granice. Zawsze uśmiechnięta, nieco tajemnicza, Aneta nigdy nie chwali się do końca tym, co planuje.