Jaki jest zodiakalny Koziorożec?

Zodiakalny Koziorożec to zdecydowanie największy konserwatysta wśród wszystkich znaków. Nie lubi zmian, ceni sobie za to poczucie stałości i pewności. Mowa tu jednak o zmianach w świecie zewnętrznym, bo sam Koziorożec lubi nad sobą pracować i podejmuje się wyzwań, choć dostosowanie się do nowych warunków przychodzi mu zazwyczaj z trudem.

Koziorożec jest całkowitym przeciwieństwem Strzelca, swojego poprzednika w zodiaku. Zachowuje się w sposób sformalizowany i oficjalny, a czasem wręczy sztywny. Co ciekawe, potrafi być taki nawet w kontaktach z bliskimi. Nic dziwnego, że Koziorożec rzadko uznawany jest za sympatycznego, a to błąd, bo w jego przypadku pozory mogą mylić. W głębi duszy zodiak ten lubi się bowiem dobrze bawić i gdy tylko opuszcza biuro, spotyka się z przyjaciółmi, imprezuje, podróżuje i chętnie korzysta z kulturalnej oferty miejsca, w którym mieszka. Koziorożec lubi tańczyć i zazwyczaj ma do tego spory dryg, a ponieważ w pracy daje z siebie wszystko, w weekend odreagowuje na parkiecie.

Koziorożec to chyba najbardziej odpowiedzialny ze wszystkich znaków zodiaku. Perfekcyjnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jest bardzo pracowity, solidny i nie szuka na siłę łatwych rozwiązań. Wytrwale dąży do wyznaczonego sobie celu, ale ponieważ wierzy, że aby coś osiągnąć, trzeba się mocno wysilić, to nie umie działać na luzie i ze spokojem, ale "zaharowuje" się niemal ponad swoje siły.

Koziorożec wytrwale i krok po kroku wspina się po szczeblach kariery, a ludzie, którym zwycięstwa i sukcesy przychodzą łatwo i na pozór bez większego wysiłku mocno go denerwują. On sam jest bowiem tak zdyscyplinowany, odpowiedzialny, cierpliwy, konsekwentny i pracowity, że po prostu nie wierzy w przypadki.

Koziorożec ma jedną, wyjątkowo ciężką wadę. Szkodzi sobie i bliskim

Koziorożec ma naprawdę sporo zalet i można na niego liczyć, ale nie brakuje mu również wad. Ten znak zodiaku za wszelką cenę dąży do sukcesu, często po trupach i nie oglądając się na innych. Jest zbyt wymagający, zarówno w stosunku do siebie jak i innych ludzi, w tym bliskich czy współpracowników.

Jedną z najbardziej wstydliwych wad Koziorożca jest skłonność do ograniczania rozrywki w swoim życiu. Koziorożec czuje, że jest wręcz stworzony do pracy, a gdy nie pracuje, to wyrzuca sobie, że traci czas. O pracy myśli nawet podczas urlopu i szczerze mówiąc, nie umie naprawdę wypoczywać. Musi nad tym pracować, bo swoją ambicją szkodzi zarówno sobie jak i bliskim, którzy chcieliby spędzać z nim więcej czasu.

