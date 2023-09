Spis treści: 01 Horoskop numerologiczny. Świat duchowy bez tajemnic

02 Jak obliczyć liczbę numerologiczną?

03 Numerologia na wrzesień 2023. Oto co nas czeka

04 Co oznacza w numerologii liczba 7? Czeka nas wyjątkowy czas

Horoskop numerologiczny. Świat duchowy bez tajemnic

Numerologia jest dziedziną wróżbiarstwa, zakładającą, iż zarówno świat materialny, jak i duchowy można opisać przy pomocy energii zawartej w liczbach. Te, posiadając konkretne, przypisane sobie cechy, są w stanie zdradzić wiele na temat przyszłości. Szczególnie w kontekście miesięcznym.

Zdjęcie Numerologia zajmuje się interpretacją liczb / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, wrzesień może być dla wielu z nas wyjątkowym czasem, w którym nastąpi wiele pozytywnych zmian. Jest jednak jeden warunek. Podstawą - myślenie o sobie.

Jak obliczyć liczbę numerologiczną?

Cyfrę numerologiczną na dany miesiąc oblicza się, dodając do siebie kolejne cyfry danej daty - numer miesiąca oraz rok. W przypadku września równanie będzie wyglądać następująco: 0 + 9 + 2 + 0 + 2 + 3 = 16. Czynność powtarzamy do momentu uzyskania wyłącznie jednej cyfry: 1 + 6 = 7.

Numerologia na wrzesień 2023 roku wynosi 7. To wyjątkowa liczba, która może wnieść do naszego życia wiele pozytywów. Warto wykorzystać jej wibracje.

Numerologia na wrzesień 2023. Oto co nas czeka

Numerologiczna 7 zwiastuje duchową obfitość. Posiadając rozbudowaną intuicję zachęca, aby zajrzeć w głąb siebie, dając jednocześnie szansę na podjęcie drastycznych kroków, rozpoczynających prawdziwą przemianę.

Zdjęcie Co oznacza w numerologii liczba 7? Czeka nas wyjątkowy czas / 123RF/PICSEL

W najbliższych dniach znajdź chwilę dla siebie, zatapiając się w swoich myślach. Połącz się ze swoją prawdą i postaraj się poszukać odpowiedzi na pytania, które dotąd spędzały ci sen z powiek. Skłoń samego siebie do głębokiej refleksji nad swoim życiem, starając się nie powstrzymywać myśli. Niech te galopują przed siebie. Tylko w ten sposób uda ci się zrozumieć i odnaleźć to, na czym powinieneś skupić się w kolejnych tygodniach.

Co oznacza w numerologii liczba 7? Czeka nas wyjątkowy czas

We wrześniu nie bój się podążać za własną intuicją. Ta zawsze ma rację. Nie odmawiaj jej szczególnie, jeśli chodzi o uczucia. Najbliższe dni to idealny moment na zatroszczenie się o relacje z innymi. W tym celu odłóż na chwilę telefon i stań się "offline". Przyjrzyj się stosunkom, jakie łączą cię z bliskimi. Jeśli czujesz, że jakikolwiek aspekt tych relacji nie odpowiada twoim wewnętrznym potrzebom, nie wahaj się. W twoim życiu to ty sam jesteś najważniejszy.

Energia Siódemki zachęca do samoleczenia i przywracania życiowej równowagi. Spraw, aby najbliższe dni były dla ciebie czasem głębokiego rozwoju osobistego. To sprawi, że pod koniec miesiąca będziesz wręcz inną osobą.

Najważniejszą datą we wrześniu będzie 9 dzień tego miesiąca. Dziewiątka wibruje bowiem mocą oznaczającą zamknięcie i ukończenie cyklu. To wtedy najmocniej odczujemy skutki podejmowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy decyzji. Tego dnia zdaj się na los. Niech on kieruje twoimi wyborami. Poddaj mu się całkowicie. Małe kroki niech niosą cię stopniowo do przodu. Na horyzoncie widać zmiany i ogromne szczęście.

