Czerwień dla królów, brąz dla biedaków. Jak zrozumieć język kolorów?

Zanim zauważymy kształt, rozmiar, fakturę, widzimy kolor. To on odpowiada za 80 proc. naszych zmysłowych wrażeń, może pobudzić do działania, zaostrzyć apetyt, uspokoić, ostrzec przed niebezpieczeństwem. O tym, jakie działa język kolorów, barw i odcieni opowiemy w dzisiejszym odcinku podcastu Rozmowy.