To imię kobiety, która we wszystkim widzi pozytywy. O kim mowa?

Niewiele jest osób, które starają się dostrzegać piękno we wszystkim, co ich otacza. Maneta należy jednak do tej niewielkiej grupy. To kobieta, która ma serce na dłoni, a każdą emocję okazuje na twarzy. Imię to jest w Polsce niemal niespotykane, choć warto przemyśleć nadanie go własnej córce. Jaka jest Maneta? Co warto wiedzieć o jej osobowości?