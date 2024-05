Imię Dagmara ma swoje korzenie w kulturze germańskiej. , To połączenie dwóch słów: "dag" oznaczającego dzień oraz "mara", nawiązującego do bogini miłości lub płodności w mitologii germańskiej. Łącząc te elementy, imię Dagmara można interpretować jako światłość dnia lub blask dnia, co symbolizuje pozytywne i jasne cechy osobowości. Dagmara jest zatem kojarzona z energią, optymizmem i życiowym entuzjazmem.