Kobiety o imieniu Aldona nie działają pochopnie, a podejmują przemyślane decyzje. Kierują się rozumem, przy czym starają się być niezależne. Trzymają się określonych przez siebie zasad, dlatego niełatwo chodzą na kompromisy. Konsekwencja to drugie imię Aldony. Jednocześnie jednak można zauważyć, że panie noszące to imię są często wrażliwymi osobami i świetnymi matkami, ceniącymi życie rodzinne.

Aldona to numerologiczna dwójka. Co to oznacza? Taka cyfra cechuje osoby mądre i wrażliwe życiowo. Dwójka najczęściej ma niewielkie grono przyjaciół, ale są to osoby, którym może ufać i którym chętnie pomaga w potrzebie. Szybko rozwiązuje pojawiające się konflikty, dlatego najczęściej tworzy szczęśliwą i kochająca się rodzinę. Dbanie o "domowe ognisko" to bardzo często cel sam w sobie, który przyświeca numerologicznej dwójce i kobiecie o imieniu Aldona.