Czy jesteś numerologiczną dwójką? Jak to obliczyć?

Nie jesteś pewien, czy liczba dwa jest twoją liczbą? Obliczenie wartości w numerologii jest niezwykle proste. Wystarczy zsumować swoją datę urodzenia, na przykład:

0+2+0+1+1+9+7+0=20

2+0=2

Jeżeli z twoich kalkulacji wynika, że przypisana jest do ciebie dwójka, to poniżej dowiesz się, z czym to się wiąże.

Jaka jest numerologiczna dwója? To osoby o wielkim sercu

Osoby, którym przypisana jest liczba dwa, przede wszystkim w życiu kierują się empatią. Potrafią zrozumieć drugiego człowieka na wylot. Wiedzą, jak postawić się na czyimś miejscu, więc służenie innym dobrą radą jest dla nich czynnością odruchową. Bardzo rzadko pozostawiają człowieka w potrzebie, gdyż jest to sprzeczne z ich naturą. Jeśli nie zdołają komuś pomóc, to borykają się potem z poczuciem winy. Jeżeli widzą, że ktoś mierzy się z problemami, to starają się dotrzeć do sedna sprawy.

Zdjęcie Dwójki wiedzą, jak rozmawiać z drugim człowiekiem / Getty Images

Numerologiczne dwójki są bardzo pozytywnymi osobą, które wręcz lgną do ludzi. Za to nie radzą sobie z samotnością. Przeżywają straty bliskich osób i relacji bardzo intensywnie. Mimo że kochają przebywać w towarzystwie rówieśników, to potrafią być też introwertyczne. Wolą słuchać czyichś problemów, niż rozmawiać o swoich zmartwieniach. Dobroć w stosunku do innych osób, czasem przysłania ich własne potrzeby.

Zdjęcie W towarzystwie bliskich osób nie znika im uśmiech z buzi / Getty Images

Dwójki także są bardzo wrażliwe i w łatwy sposób można je urazić. Gdy ktoś odmówi im spotkania lub je ignoruje, to w ich głowach zaczynają rodzić się różne pytania. Na przykład, czy zrobiły coś złego? W rozmowach z numerologicznymi dwójkami należy być niezwykle ostrożnym, gdyż mogą się przejąć sytuacją bardziej, niż powinny. W związkach numerologiczne dwójki są gotowe do wielu poświęceń. Często zatracają siebie na rzecz potrzeb swojego partnera. Potrafią również osaczać swoją drugą połówkę. Nie rozumieją tego, że ich partner może potrzebować przestrzeni, gdyż wierzą, że w związku należy poświęcać się bez końca.

Zdjęcie Dwójki potrafią zamartwiać się długimi godzinami / Getty Images

