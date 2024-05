Benedykta to żeńska forma imienia Benedykt. To z kolei wywodzi się od słowa benedictus, oznaczającego tego, o którym się dobrze mówi, lub tego, któremu się dobrze życzy.

Dziewczyna o imieniu Benedykta to osoba niezwykle pracowita i ambitna. Lubi dobrą organizację i ceni sobie porządek. Otacza ją wielu przyjaciół i osób, które dobrze jej życzą. W związkach partnerskich i przyjacielskich jest lojalna oraz chętna do pomocy. Wytrwale dąży do osiągnięcia celów. Zdarza się, że kobieta o imieniu Benedykta bywa typem samotniczki. Woli samodzielnie działać niż zlecać zadania innym i egzekwować ich wykonanie.