Na temat pochodzenia imienia Alicja pojawiło się już kilka teorii. Jedna z nich odnosi się do korzeni w języku włoskim i do żeńskiej formie imienia Aleksy - Alessis.

Imię Alicja cechuje kobiety silne, twórcze, indywidualistki, które lubią mieć pole do działania. Mimo tego nie dążą po trupach do celu. Cenią sobie życie rodzinne i to dla niego są w stanie poświęcić zawodowe plany. Alicje łatwo adaptują się do nowych sytuacji i warunków. Lubią poszukiwać niestandardowych rozwiązań. Charakteryzują się wysoką dojrzałością emocjonalną i pozytywnym nastawieniem do życia.