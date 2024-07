Numerologia zajmuje się badaniem magicznych właściwości liczb. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować między innymi swoją datę urodzenia. Może to mieć kluczowy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu i jakie decyzje podejmujemy.

Najszczęśliwsza data w kalendarzu

Według numerologii najszczęśliwszą datą w kalendarzu jest 07.07. Tym samym urodzone tego dnia są skazane na sukces. Są szczęściarzami, dla których świat stoi otworem. Los im sprzyja i sprawia, że przejdą przez życie bez większych problemów.

Wynika to z faktu, że cyfra 7 w numerologii to jedna z najszczęśliwszych liczb. Symbolizuje wiedzę, silną intuicję i duchowość. Znajdując się w dacie urodzenia, roztacza wokół nas dobrą, przyciągającą aurę.

Co mówi o tobie data urodzenia?

Poddając analizie datę urodzenia, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest, dodanie do siebie wszystkich licz, znajdujących się w dacie urodzenia. Przykładowo, takie działanie u osoby urodzonej 8 lipca 1987 roku będzie wyglądać następująco: 8+7+1+9+8+7=40 -> 4+0=4. Oznacza to, że osoba ta jest numerologiczną czwórką.

Równie duże znaczenie ma to, jaka cyfra jest ostatnia w dacie urodzenia. Będzie to więc zarazem ostatnia cyfra w roku urodzenia. Jakie cechy prezentuje każda z liczb?

Ostatnia liczba "zero"

Tak jak sama liczba wskazuje, osoby mające tę cyfrę jako ostatnią w dacie urodzenia, lubią robić coś z niczego. Starają się być pionierem w tym, co robią, aby zostać zapamiętanym. To i pasję do wykonywanego zawodu przekładają ponad pieniądze. W życiu osobistym są bardzo rozrywkowe i towarzyskie. Nie jest dla nich problemem wejście do nowej grupy, gdyż od razu są ciepło przyjmowane i lubiane.

Ostatnia liczba "jeden"

Jedynka na końcu daty urodzenia świadczy o tym, że osoba dąży do bycia liderem. Nie robi tego jednak, wysługując się innymi. Zwykle wie, co robi i nie wyobraża sobie prosić innych o pomoc. W pogoni za byciem najlepszym często zapominają o dobru ludzi dookoła nich. Mimo tego można na nich polegać. To bardzo oddani przyjaciele, którzy poratują, gdy będziesz w tarapatach.

Ostatnia liczba "dwa"

Osoby z dwójką na końcu daty urodzenia nie wychylają się przed szereg. Satysfakcjonuje je działanie w grupie i tam czują się najlepiej. Ogromne znaczenie ma dla nich spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Zawsze służą im pomocną dłonią czy wysłuchają, gdy tego potrzeba. Starają się rozumieć innych i ich nie oceniać.

Według numerologii najszczęśliwszą datą w kalendarzu jest 07.07. 123RF/PICSEL

Ostatnia liczba "trzy"

Trzy na końcu daty urodzenia wskazuje, że te osoby są jednymi z najbardziej radosnych. Ciężko je spotkać narzekające czy niezadowolone, a uśmiech nie schodzi im z twarzy. Ich energia jest zarażająca i mało kto czuje się w ich towarzystwie źle. Często za to uciekają do świata marzeń i nie zważając na pieniądze, starają się je realizować.

Ostatnia liczba "cztery"

Jeśli ostatnią liczbą jest czwórka, to mamy do czynienia z osobą bardzo emocjonalną. Gdy dojdzie do niewielkiej sprzeczki, potrafią zamienić ją w prawdziwą awanturę. Niechętnie zmieniają swoje stanowisko w omawianych sprawach i są uparte. Trudne dyskusje nie są dla nich powodem do wycofania się czy odpuszczenia rozmowy. Mimo tego są one lubiane i dużo im się wybacza.

Ostatnia liczba "pięć"

Osoby mające piątkę jako ostatnią w roku urodzenia, to absolutne przeciwieństwo czwórek. Od obrony swojego zdania bardziej cenią sobie spokój. Przez to często dopasowują się do innych i wolą odpuścić niż wdawać się w kłótnie. Zdarza im się za bardzo podporządkowywać pod innych, przez co zapominają o sobie i swoich potrzebach.

To kiedy się urodziliśmy ma ogromny wpływ na nasze życie 123RF/PICSEL

Ostatnia liczba "sześć"

Szóstka na końcu daty urodzenia oznacza, że osoba uwielbia rozmawiać. Rozpoczynanie konwersacji, nawet z przypadkową osobą w autobusie, nie stanowi dla niej żadnego problemu. W ten sposób umila sobie wiele aktywności. Przy tym natomiast zdarza się jej plotkować czy głośno komentować innych.

Ostatnia liczba "siedem"

Osoby urodzone w roku kończącym się na siedem są przepełnione nadzieją. Nieważne co by się działo, wierzą, że uda im się osiągnąć swój cel i zawsze znajdą do niego drogę. Mają wyjątkowe szczęście, a ich wiara w ludzi zwykle się sprawdza. Są ciekawe wielu rzeczy i wciąż starają się próbować czegoś nowego.

Ostatnia liczba "osiem"

Ósemka na końcu daty urodzenia wskazuje na osoby, które wyjątkowo często trafiają na przeszkody w swoim życiu. Pojawiają się problemy w budowaniu relacji, rozwoju kariery czy niestety zdrowiu. Przy tym starają się robić dobrą minę do złej gry i nadal próbują przezwyciężyć los.

Ostatnia liczba "dziewięć"

Osoby z dziewiątką na końcu daty urodzenia uwielbiają pomagać innym. To urodzeni wolontariusze, którzy byliby w stanie oddać biedniejszemu wszystko, samemu nie mając prawie nic. Często rezygnują ze swojej wygody dla dobra innych. Są przez innych doceniane i podziwiane.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv