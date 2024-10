W tym tygodniu zabierzesz się za trudniejsze sprawy. W pracy wykaż się samodzielnością i pomysłowością, a szef na pewno to doceni. Zajęte Barany będą podejmować działania, które nieco skomplikują ich życie emocjonalne. Wolne zaś powinny uważać na nowo poznane znajomości, bo ciekawy rozmówca może się okazać oszustem. W weekend odpoczniesz, wybierając się na basen.

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie sprawom urzędowym. W pracy bądź uprzejmy, a szybko zobaczysz, jak przybywa ci klientów. Zajęte Byki mogą być rozczarowane aktualną sytuacją związkową i w konsekwencji będą nieświadomie sabotować związek. Wolne zaś, zamiast szukać miłości będą realizować się intelektualnie z nadzieją, że spotkają kogoś, kto ma takie same wartości i zainteresowania. W weekend nie pozwól sobie na większe wydatki.

Początek tygodnia przyniesie kilka drobnych zmartwień. Będziesz musiał zdobyć nowe źródła gotówki, ale uda ci się rozwiązać problem. W pracy postaraj się być obiektywny w ocenie postępowania innych. Zajęte Bliźnięta, zamiast marudzić na rutynę związkową, same powinny zorganizować weekendowe atrakcje. Wolne zaś będą starały powrócić się do dawnej miłości, która ciągle jest ich sercu.

Już od samego poniedziałku będziesz działał na wysokich obrotach. W pracy unikaj zbędnych sporów, które mogą zadziałać na twoją niekorzyść. Zajęte Wagi wykażą więcej troski wobec potrzeb partnera. Wspólne wieczorne rozmowy na nowo zbliżą was do siebie. Wolne zaś poznają kogoś, kto szybko będzie chciał zawładnąć waszym życiem.

Jesienna aura przeniesie dobry czas na życiowe porządki i pozytywne zmiany. W pracy energicznie zabierzesz się za realizację pomysłów, które od dawna czekają na biurku. Zajęte Strzelce, zamiast narzekać i marudzić na nudę w związku, same powinny coś z nią zrobić. Wolne zaś w nowym otoczeniu poznają kogoś, kto zauroczy je od pierwszej chwili.

W tym tygodniu dasz sobie radę ze wszystkim. W pracy uda ci się zmobilizować do zadań, które wymagają sprytu i refleksu. Zajęte Koziorożce powinny być bardziej wyrozumiałe wobec przeszłości partnera i nie pytać go o sprawy, które go bezpośrednio nie dotyczą. Wolne zaś umówią się na szybką randkę z kimś z sieci, jednak okaże się ona straszną pomyłką. W weekend mogą wpaść niezapowiedziani goście, lepiej się przygotuj.