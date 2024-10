Warto również zwrócić uwagę na wpływ Jowisza, który w 2025 roku będzie sprzyjał rozwojowi osobistemu i zawodowemu. Jego energia pomoże nam w realizacji ambitnych planów i marzeń, dodając odwagi do podejmowania ryzyka . To doskonały czas na naukę nowych umiejętności i poszerzanie horyzontów, które mogą przynieść długotrwałe korzyści.

Relacje międzyludzkie także wejdą w fazę uzdrowienia - emocje, które do tej pory były tłumione, znajdą swoje ujście, przynosząc ulgę i oczyszczenie . Będzie to czas transformacji, który Skorpiony przyjmą z otwartymi ramionami.

Byk (20 kwiecień - 20 maj)



Dla Byków 2025 to rok materialnego sukcesu i stabilności. Jowisz, który przynosi obfitość, znajdzie się w ich sektorze finansów, co oznacza doskonałe warunki do inwestycji i realizacji marzeń o większym komforcie życia. Nie będzie to jednak tylko rok pełen luksusu. Byki czeka sporo ciężkiej pracy, ale ich wysiłki zostaną wreszcie doceniane, co wzmocni ich pewność siebie. Nowe możliwości zawodowe będą pojawiać się jak grzyby po deszczu.