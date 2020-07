Pyszny, owocowy deser, idealny do porannej kawy.

Zdjęcie Babeczki jagodowe /123RF/PICSEL

Składniki 10 dag masła

2/3 szklanki cukru pudru

2 jajka

1 szklanka mąki

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

szklanka borówek Składniki - krem 25 dag serka mascarpone

20 dag jagód 1/3 szklanki cukru

1,5 łyżeczki żelatyny

Sposób przygotowania

1. Masło i cukier puder utrzyj do otrzymania puszystej masy. Następnie dodawaj po 1 jajku, miksując. Wsyp mąkę i proszek do pieczenia, krótko zmiksuj. Dodaj borówki. Formę wypełnij papilotkami, ciasto wlej do 2/3 wysokości. Piecz 15 minut w temp. 180°C.



2. Borówki i cukier zagotuj, przetrzyj przez sito. Żelatynę rozpuść w 4 łyżkach gorącej wody. Dodaj do masy i wymieszaj. Schłodź, po czym zmiksuj z mascarpone. Udekoruj babeczki.