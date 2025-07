Co to za roślina i czym się wyróżnia?

Mowa o pacioreczniku ogrodowym (Canna x generalis), czyli ozdobnym mieszańcu z rodzaju Canna. Paciorecznik tworzy duże, bananowate liście osiągające nawet metr długości. Kwiaty wyrastają na wysokich łodygach i przy odpowiedniej pielęgnacji utrzymują się od lipca do września, a przy łagodnej jesieni - nawet do października.

Co 2-3 tygodnie warto zasilać paciorecznika nawozem do roślin kwitnących - najlepiej z wyższą zawartością potasu i fosforu, co pobudza kwitnienie. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów sprzyja rozwojowi kolejnych pędów kwiatowych i przedłuża okres kwitnienia nawet do jesieni.