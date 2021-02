Babka "piegusek"

Delikatna babka z dodatkiem maku. Zdecydowanie nie tylko od święta!

Zdjęcie Prosta i smaczna domowa babka, której nie oprze się żaden łasuch /123RF/PICSEL

Składniki 3 jajka

szczypta soli

szklanka cukru pudru

cukier waniliowy

szklanka oleju

250 g twarogu (najlepiej mielonego)

szklanka mąki typ 550

łyżeczka proszku do pieczenia

2/3 szklanki mielonego maku

garść rodzynek

2 łyżki rumu lub brandy

masło i mąka do formy

cukier puder do dekoracji

Przygotowanie:

Rozbij jajka i oddziel białka od żółtek. Do białek dodaj sól, ubij je na sztywną pianę. Mąkę przesiej i wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Rodzynki umyj, po czym namocz je w rumie.



Żółtka zmiksuj na gładką masę z cukrem, cukrem waniliowym i olejem. Miksując dalej, dodawaj stopniowo twaróg, następnie mąkę z proszkiem do pieczenia, mak i rodzynki.



Formę do babki posmaruj cienko masłem i obsyp mąką. Rozgrzej piekarnik do 160 st. C.



Dodaj do ciasta ubite białka, delikatnie wymieszaj. Przelej ciasto do formy. Piecz ok. 60 minut. Gdy przestygnie, oprósz cukrem pudrem.



***

