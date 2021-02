Bananowe muffinki

Bardzo proste w przygotowaniu, świetnie nadają się w zabawę w pieczenie z dziećmi. A w dodatku świetnie smakują!

Zdjęcie Lekkie muffinyz bananami /123RF/PICSEL





Składniki 2 jajka

1,5 szklanki mąki

1/2 szklanki oleju

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki cukru

5 bananów

1/2 szklanki jogurtu

1/2 łyżeczki sody

Reklama

Sposób przygotowania:



Banany umyj. Trzy owoce obierz ze skóry, rozgnieć widelcem na mus. Do miski przesiej mąkę, dodaj cukier, proszek do pieczenia i sodę. W drugim naczyniu połącz jajka, olej, jogurt i banany. Dodaj do nich składniki suche, zmiksuj.



Formę do muffinek wyłóż papilotkami, nakładaj porcje masy, piecz 25 minut w temperaturze 180˚C. Wyjmij, wystudź. Dwa banany pokrój w plasterki, udekoruj babeczki plastrami owoców i listkami mięty.

***

Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Flaczki z boczniaków Polsat