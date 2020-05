Oto lody z dawnych lat, które były hitem PRL-u. Wystarczy chwila, by ze zwykłych waniliowych lodów wyczarować pyszny deser, który przypomni ci smak dzieciństwa.

Zdjęcie Deser lodowy /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 40 min Składniki dla: 10 porcji Składniki 1 l lodów waniliowych

1-2 łyżki kawy cappuccino w proszku

1-2 łyżki naturalnego gorzkiego kakao

makaroniki

świeże lub mrożone owoce do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Lody podziel na trzy części. Jedną część odłóż do lodówki. Pozostałe lody pozostaw w temperaturze pokojowej, by lekko zmiękły.



2. W osobnych szklaneczkach rozpuść w odrobinie wody kawę cappuccino i kakao.



3. Formę wyłóż folią. Jedną część lodów zmiksuj z cappuccino, wyłóż na spód formy. Przykryj masą lodową z kakao. Na wierzchu umieść odłożoną jasną część lodów.



4. Zamrażaj 2 godziny. Ozdób owocami i makaronikami.

***

