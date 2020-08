Chcesz mieć piękna sylwetkę i dobre samopoczucie – unikaj słodyczy. Wszyscy o tym wiemy, jednak ciężko z nich zupełnie zrezygnować. Słodycz, słodyczy nie równa. Dziś polecamy pyszne i zdrowe ciasteczka owsiane – bez grama cukru!

Zdjęcie Domowe ciasteczka owsiane to doskonała propozycja dla dzieci i dorosłych /123RF/PICSEL

Teoretycznie łakomstwo i niepohamowaną ochotę na słodycze chcemy przypisać najmłodszym. A jak wygląda praktyka?



Reklama

Większość z nas, niezależnie od wieku, ma czasem ochotę na połechtanie podniebienia czymś słodkim. Ważne, by zachować umiar i zdrowy rozsądek. Zależy ci na zdrowiu - przygotuj smakołyki własnoręcznie.

Gotowe słodycze (nie wyłączając reklamowanych jako zdrowa żywność) oprócz dużych ilości cukru i jego tańszych zamienników (na przykład syropu glukozowo-fruktozowego) zawierają mnóstwo chemicznych dodatków do żywności, które mają poprawiać ich konsystencję, barwę i smak.



Domowe ciasteczka owsiane to doskonała propozycja dla dzieci i dorosłych. Możemy serwować je na drugie śniadanie, do popołudniowej kawy, a także zabrać na piknik. Są sycące i cenne odżywczo, a ponadto wolne od niekorzystnych dla zdrowia konserwantów, barwników i innych chemicznych dodatków. Czego potrzebujemy do przygotowania około 20 ciasteczek?