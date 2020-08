Jaglane kulki mocy

Moda na fit-przekąski nie mija. Wielką popularnością cieszą się szczególnie różnego rodzaju "kulki mocy" powstające ze zdrowych składników i mieszczące się w pudełkach śniadaniowych.

Zdjęcie Zdrowa i smaczna przekąska, którą można zabrać ze sobą np. do pracy /123RF/PICSEL

Składniki 2 woreczki kaszy jaglanej

2 szklanki mleka kokosowego

1 szklanka wiórków kokosowych + do obtoczenia

2 łyżki płynnego miodu lub słodkiego syropu (z daktyli, klonowego lub z agawy)

1. Kaszę wyjmujemy z woreczków, umieszczamy na gęstym sicie i przelewamy gorącą wodą, aby zniwelować charakterystyczny smak goryczki.



2. Sparzoną kaszę zalewamy w garnku niewielką ilością zimnej wody i gotujemy, aż kasza wchłonie płyn. Pilnujemy, żeby się nie przypaliła. Dodajemy mleko kokosowe i gotujemy dalej. Dodajemy szklankę wiórków, mieszamy, gdy kasza wchłonie mleko, zdejmujemy ja z ognia, dodajemy miód. lub/i syrop, ponownie mieszamy i zostawiamy do ostygnięcia.



3. Z przestudzonej masy (powinna być dość gęsta) formujemy kulki i obtaczamy je w wiórkach kokosowych. Wkładamy do lodówki i chłodzimy min. dwie godziny.



