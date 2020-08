Jak zrobić zacierki?

Klasyczny, bardzo prosty przepis na zacierki do zup. Szczególnie dobrze komponują się z pomidorową - królową polskich stołów. Można też wykorzystać je w zupie mlecznej.

Zdjęcie Smaczniejsze niż makaron? Wielu twierdzi, że tak! /123RF/PICSEL

Składniki 4 czubate łyżki mąki pszennej + do posypania

1 całe jajko

szczypta soli

1. Mąkę przesiewamy przez gęste sito do miski, dodajemy szczyptę soli.



2. W kopczyku mąki tworzymy wgłębienie, do którego wbijamy jajko.



3. Zagniatamy całość ręcznie, tworząc jędrne, dość twarde ciasto. Z ciasta urywamy niewielkie kawałeczki i wałkujemy je w dłoniach. Powstałe wałeczki posypujemy lekko mąką.



4. Wrzucamy zacierki do gotującej się zupy, kilka minut przed końcem gotowania (po chwili zaczną wypływać na powierzchnię).