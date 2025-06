Jak dobrać strój kąpielowy do sylwetki, aby czuć się pewnie i pięknie? Oto kilka pomocnych wskazówek

Strój kąpielowy może sprawić, że poczujesz się pewnie, albo odwrotnie – że będziesz chciała się schować. Dlatego warto wybrać taki, który naprawdę pasuje do twojej sylwetki i w którym czujesz się dobrze. Niezależnie od rozmiaru. Poniżej znajdziesz konkretne podpowiedzi, jak dobrać strój kąpielowy do sylwetki, jakie triki wyszczuplają, co maskuje brzuch, a co podkreśla to, co warto pokazać.