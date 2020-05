Jednogarnek warzywny

Dania jednogarnkowe mają mnóstwo fanów i nic dziwnego - one właściwie robią się same, mogą niejednokrotnie zastąpić cały obiad, a do tego, odpowiednio przyrządzone, smakują rewelacyjnie.

Zdjęcie Danie nie wymaga wielkiego nakładu pracy, a efekt jest wspaniały /INTERIA.PL

Składniki 2 cukinie

2 marchewki

1 puszka czerwonej fasoli

1 cebula

2-3 ząbki czosnku

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 listki laurowe

3 ziarenka ziela angielskiego

sól, pieprz (najlepiej ziołowy)

szczypta papryki ostrej lub słodkiej

szczypta curry

olej

1. Cebulę obieramy, myjemy, kroimy w piórka i podsmażamy na rozgrzanym oleju (na głębokiej patelni lub w garnku o grubym dnie) do lekkiego zeszklenia. Dodajemy obrane, oczyszczone i rozdrobnione ząbki czosnku, marchewkę startą na dużych oczkach tarki oraz cukinię pokrojoną w półplasterki. Całość doprawiamy, mieszamy i nakrywamy przykrywką.



2. Gdy warzywa zmiękną, dodajemy osączoną z zalewy fasolę i dwie łyżki koncentratu pomidorowego, mieszamy, chwilę dusimy pod przykryciem. Gotowe danie dekorujemy dowolną zieleniną, serwujemy z makaronem, ryżem lub kaszą.