Jesienna zapiekanka z kaszy jaglanej

Pomysł na pyszny, zdrowy i pożywny obiad.

Zdjęcie Zapiekanka z dynią /123RF/PICSEL

Składniki 1 kostka rosołowa

1 szklanka kaszy jaglanej surowej

Obrana dynia - 600 g

dwie cebule średniej wielkości

3 łyżki oleju

dwa ząbki czosnku

Pieprz

trochę soli

Tymianek

łyżeczka słodkiej papryki

łyżeczka ostrej papryki

mielony kmin rzymski

1 puszka soczewicy

Sposób przygotowania

Kaszę jaglaną przepłucz zimną wodą i odsącz. Kostkę rosołową rozpuść w 2 szklankach wody i zalej nim kaszę.



Gotuj 20 minut na małym ogniu pod przykryciem. Ostudź w garnku.



Dynię obierz i pokrój w kostkę, przełóż do naczynia żaroodpornego, skrop olejem, oprósz pieprzem i solą, piecz w 200°C przez 30 minut.



Na 2 łyżkach oleju zeszklij cebule drobno posiekaną, dodaj czosnek pokrojony w kosteczkę i resztę przypraw.



Kaszę połącz z dynią, cebulą i odsączoną soczewicą, dopraw odrobiną solą.



Przełóż do posmarowanego naczynia do zapiekania. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200°C., zapiekaj przez 30 minut.



Zapiekankę podaj z listkami świeżego tymianku i sałatką z ugrillowanych warzyw.