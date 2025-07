Pokazała, co sąsiedzi trzymają na klatce. Lawina komentarzy

Tomasz Kromp

Klatka schodowa to miejsce, w którym bardzo często możemy natknąć się na przeróżne rzeczy należące do sąsiadów. Co ciekawe – mowa tutaj nie tylko o rowerach, wózkach dziecięcych czy schnących parasolach, ale również... szafach i komodach. Czy tego typu rzeczy mogą stać na klatce schodowej?