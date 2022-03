Kiełki: Więcej niż dekoracja

Kiełki rzeżuchy pięknie pachną i zdobią stół, ale nie warto koncentrować się jedynie na aspekcie estetycznym. Są świetnym dodatkiem do kanapek, sałatek, dań na bazie mięs i ryb. Dodają pikanterii i sprawią, że wielokrotnie zjadane potrawy nabierają zupełnie nowego wyrazu. Jednak ich największą zaletą, podobnie jak kiełków wszystkich innych roślin, jest bogactwo wartości odżywczych.

Kiełki są esencją tego, co zawiera w pełni dojrzałe warzywo. Wydaje ci się, że zyskasz więcej zjadając rzodkiewkę? Zdecydowanie nie! Kiełki rzodkiewki zawierają znacznie więcej witamin i minerałów niż ona sama. Dodatkowo, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, są wolne od chemicznych dodatków, o które podejrzewane są głównie nowalijki.

Kiełki: Zrób to sam!

Kiełkowanie roślin to świetna zabawa, do której warto zaprosić najmłodszych domowników. Nie wymaga dużych nakładów finansowych, czasu ani szczególnych zdolności. Jeśli zabierasz się do kiełkowania po raz pierwszy, nie musisz kupować od razu kiełkownicy.



Doskonale sprawdzi się w tym celu zwykły litrowy słoik, kawałek gazy i gumka recepturka. To cały niezbędny do kiełkowania sprzęt, plus nasiona i woda. Możesz też użyć waty lub ligniny i założyć hodowlę analogicznie, jak w przypadku rzeżuchy.

Zdjęcie Badania wykazują antyrakowe działanie kiełków buraka / 123RF/PICSEL

Jak kiełkować nasiona?

Nasiona powinny być namoczone, najlepiej od razu w słoiku, w którym będą kiełkować, w przegotowanej i przestudzonej wodzie. Małe, jak rzeżuchy czy rzodkiewki wystarczy namaczać 5-6 godzin, duże nasiona, jak na przykład fasoli Mung potrzebują około 10 godzin. Po tym czasie zakrywamy słoik gazą i mocujemy ją przy użyciu gumki recepturki. Zlewamy wodę i odstawiamy słoik w ciepłe miejsce. Płuczemy nasiona regularnie, najlepiej 2-3 razy w ciągu doby, a po 5-6 dniach są gotowe do spożycia.

Które kiełki są najzdrowsze?

Trudno wytypować jeden rodzaj. Chcesz zyskać najwięcej? Nie ograniczaj się w wyborze, a łącz i zmieniaj smaki. Najkorzystniejszą dla zdrowia decyzją będzie kompozycja tych, które mają najwyższą zawartość witamin i składników mineralnych. Są wśród nich:

- obfitujące w jod kiełki rzeżuchy;

- cenione za właściwości przeciwnowotworowe i działanie krwiotwórcze kiełki brokułów;

- bogate w błonnik, witaminy z grupy B i witaminę C kiełki rzodkiewki;

- cenne z uwagi na wyjątkowo wysoką zawartość wapnia, magnezu i potasu kiełki rukoli;

- działające przeciwmiażdżycowo i przeciwnowotworowo kiełki fasoli Mung;

- słynące z silnego potencjału antynowotworowego kiełki buraka.

Zdjęcie Kiełki można dodawać do większości wytrawnych dań / 123RF/PICSEL

Dlaczego kiełki są tak wartościowe?

Maleńkich rozmiarów nasiona są dla roślin swoistym skarbcem. To w nich gromadzą i przechowują najcenniejsze wartości odżywcze dla następnych pokoleń. Nasiona są esencją tego, co w roślinie najlepsze.



Obfitują w białko, witaminy i składniki mineralne, w dawkach, jakich dojrzała roślina nigdy nie osiągnie. Jedzenie nasion jest - w wielu przypadkach - bezcelowe, bo znaczna ich część nie może być strawiona przez ludzki organizm.

Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest uruchomienie procesu kiełkowania nasion i zjadanie ich na etapie, na którym mogą być optymalnie wykorzystane przez komórki naszego ciała.

Kto powinien sięgać po kiełki?

Najkrócej można odpowiedzieć, że każdy, komu zależy na lepszym zdrowiu i samopoczuciu. Mitem jest, że kiełki to produkt wyłącznie dla wegetarian, wegan i wszystkich stroniących od mięsa. Lubisz je? Tym bardziej włącz do jadłospisu kiełki. Pomogą strawić mięsną ucztę i wzmocnią organizm. Kiełki są dobrym dodatkiem do wszystkich kanapek - tych z wędliną, serem i hummusem, sałatek, jajecznicy, makaronów i ziemniaków.

Cenne są wszystkie, nie tylko sześć, które uznaje się za najbardziej wartościowe. Dlatego warto kiełkować różne nasiona i zjadać je o każdej porze roku. U progu wiosny nie mamy nic cenniejszego odżywczo.

***



