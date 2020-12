Przekładane czekoladowe ciasto kremowe z wyższej półki. Doskonałe na wszelkie uroczystości czy imprezy. Znajdziemy w nim czekoladowy biszkopt z maślanym kremem z dodatkiem alkoholu, kawy i pokruszonej bezy, przełożony powidłami lub konfiturą wiśniową, z warstwą delikatnej bitej śmietany.

Zdjęcie Kostka hiszpańska /materiały prasowe

Połączenie poszczególnych warstw jest bezbłędne, nieprzesłodzone, a jednocześnie kostka jest dość sycąca, doskonała do podziału. Można ją wykonać w wersji bezalkoholowej - biszkopt nasączyć słabą kawą zbożową, a alkohol w kremie pominąć

Składniki - biszkopt: 4 jajka

szczypta soli

100 g drobnego cukru do wypieków

90 g mąki pszennej tortowej

35 g kakao Składniki - nasączenie: 125 ml ponczu – zimnej przegotowanej wody wymieszanej z 3 łyżkami likieru kawowego lub wódki Składniki - krem czekoladowy z kawą i bezami: 250 g gorzkiej czekolady, posiekanej

100 g mlecznej czekolady, posiekanej

180 ml mleka

350 g masła, w temperaturze pokojowej

1 niepełna szklanka cukru pudru

2 łyżki wódki lub 2 łyżki ekstraktu z wanilii

3 łyżki kawy naturalnej, zmielonej

300 g bezików Składniki - dodatki: ¾ słoiczka powideł śliwkowych lub konfitury wiśniowej

900 ml śmietany kremówki, schłodzonej

2 łyżki cukru pudru

1 łyżka kawy naturalnej, zmielonej

50 g gorzkiej czekolady, startej na tarce

Wykonanie biszkoptu

Reklama

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Mąkę i kakao wymieszać, przesiać, odłożyć. Blachę o wymiarach 28 x 36 cm wyłożyć papierem do pieczenia.

Białka ubijać mikserem, po ich lekkim spienieniu się dodać szczyptę soli. Ubić na sztywno. Dodawać cukier, łyżka po łyżce, cały czas ubijając. Dodać żółtka i ubić. Dodać mąkę z kakao, delikatnie wymieszać szpatułką. Przełożyć do formy, wyrównać.

Piec w temperaturze 175º C przez 20-25 minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć z piekarnika, formę upuścić z 30 cm na podłogę (by biszkopt nie opadł) i pozostawić do wystudzenia.

Wykonanie kremu

Mleko doprowadzić do wrzenia, zdjąć z palnika. Dodać do niego obie czekolady, odstawić na 2 minuty. Wymieszać, by czekolada się rozpuściła, a w razie konieczności przetrzeć przez sitko. Wystudzić do temperatury pokojowej (sos powinien pozostać płynny).

Masło i cukier utrzeć (końcówką do ubijania piany) na jasną, puszystą i dobrze napowietrzoną masę. Dodać alkohol i kawę, utrzeć. Czekoladę strużką wlewać do masy maślanej, cały czas ucierając. Odstawić.

Bezy z grubsza pokruszyć i wmieszać do kremu.

Wykonanie kostki

Upieczony biszkopt pozostawić w formie, nasączyć ponczem. Posmarować warstwą powideł śliwkowych lub konfitury wiśniowej. Na wierzch wyłożyć warstwę kremu czekoladowo-kawowego z pokruszonymi bezami, wyrównać. Schłodzić. Po 3-4 godzinach chłodzenia ubić śmietanę kremówkę z cukrem pudrem i kawą. Warstwą bitej śmietany posmarować ciasto, schłodzić. Przed podaniem oprószyć startą czekoladą.

Przepis pochodzi z książki "Moje wypieki z czekoladą":