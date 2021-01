Kotlety z mięsa indyczego

Mielone kotlety z indyka są bardzo delikatne, a zarazem aromatyczne, wyraziste w smaku. Ponieważ w naszym przepisie rezygnujemy ze smażenia na smalcu na rzecz pieczenia, danie staje się lżejsze i mniej kaloryczne.

Składniki 400 dag mięsa mielonego z udźca indyka

1 średnia marchewka

1 średni burak

pokrojony szczypiorek lub cebula ilość wg uznania

2-3 pokrojone ząbki czosnku

kawałek selera (zbliżonej wielkości do buraka)

2 łyżki płatków jaglanych

1 jajko

sól, pieprz ziołowy

przyprawa do drobiu

mielone ziele angielskie

olej

Dwie łyżki płatków jaglanych zalewamy niewielką ilością wrzątku, po ostygnięciu odciskamy je z wody.



Ścieramy na tarce o dużych oczkach buraka, marchewkę i seler. Kroimy drobno szczypior/cebulę, przeciskamy przez praskę czosnek. Do zmielonego mięsa dodajemy wszystkie przygotowane składniki łącznie z odciśniętymi płatkami i wsypujemy przyprawy.

Całość mieszamy ręcznie, dłonie natłuszczamy olejem, formujemy kotlety. Następnie układamy je na blaszce piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy blachę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni z funkcją góra-dół na 30 minut.

Z podanej ilości składników otrzymamy dziesięć kotletów.