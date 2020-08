To ciasto wprost rozpływa się w ustach!

Zdjęcie Ciasto "malinowa chmurka" /123RF/PICSEL

Składniki niepełna szklanka mąki pszennej

15 dag masła

3 żółtka

3 łyżki cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia Składniki - beza 4 białka

2/3 szklanki cukru

1 łyżka mąki ziemniaczanej Składniki - galaretka 60 dag malin

3 galaretki malinowe

1 litr wrzącej wody Składniki - krem 400 ml śmietanki 30 lub 36 proc.

30 dag serka mascarpone

2 łyżki cukru pudru

Sposób przygtotowania

1. Białka ubij na sztywną pianę. Dodawaj stopniowo cukier, na końcu zaś wsyp mąkę ziemniaczaną. Formę do pieczenia wyłóż pergaminem. Rozsmaruj na niej pianę. Piecz godzinę w temp. 150°C.



2. Ciasto szybko zagnieć, schłodź, po czym wylep nim formę wyłożoną pergaminem. Piecz 25 minut w temp. 180°C. Kremówkę ubij na sztywno, dodaj mascarpone i cukier puder.



3. Galaretkę rozpuść we wrzątku. Gdy ostygnie, dodaj maliny. Wylej na spód i włóż do lodówki, by stężała. Rozsmaruj na niej krem, przykryj bezą.