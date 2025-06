Zdaniem autorów, taniec to bezpieczny i skuteczny sposób na utrzymanie dobrej formy umysłu w starszym wieku - bez leków, bez suplementów, za to z przyjemnością i w rytmie ulubionej muzyki.

Taniec to nie tylko pląsanie z miejsca na miejsce, czy pewna forma aerobiku - to skomplikowane, rytmiczne sekwencje ruchów, wymagające koordynacji, uwagi, zapamiętywania kroków, przewidywania kolejnych figur, dostosowywania tempa.

W dodatku taniec to kombinacja aktywności fizycznej (wsparcie układu krążenia, dotlenienie mózgu, endorfiny) i bodźców społecznych oraz muzyki - te elementy razem stymulują neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do tworzenia nowych połączeń.

Najlepsze jest to, że taniec można dostosować do możliwości wieku. Możesz wybrać walca, salsę, tango, taniec towarzyski, a nawet ćwiczyć w domu przy ulubionym kawałku. Badania dowodzą, że tańce w parach przynoszą wyraźniejszy, pozytywny efekt niż proste ćwiczenia aerobowe.

Jeśli boisz się, że jesteś zbyt wolna albo masz kiepski rytm - nie szkodzi! To wręcz jeden z sygnałów, że twój mózg potrzebuje solidnej dawki treningów. To taneczne wyzwanie mózgowi na pewno się i spodoba, i przyda.

Co jeśli nigdy nie tańczyłaś? Zacznij od najprostszej czynności: włącz muzykę i pozwól się ponieść, we własnym domowym zaciszu, żeby się przełamać. Później zapisz się na zajęcia w lokalnym klubie tańca, być może znajdziesz specjalne aktywności przeznaczone dla seniorów, jest ich coraz więcej!

Źródło: Meng X. i wsp. "Effects of dance intervention on global cognition, executive function and memory of older adults: a meta-analysis and systematic review" Aging. Clinical and Experimental Research, 2020