Remont to, według przepisów budowlanych, odtworzenie stanu pierwotnego. Taka definicja odróżnia go więc od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy tym bardziej przebudowie obiektu budowlanego. Przy remoncie dopuszcza się stosowanie innych wyrobów niż te, które były użyte w stanie pierwotnym.

Remont myli się nam często z bieżącą konserwacją mieszkania czy domu, która nie jest nim w rozumieniu prawa budowlanego. Konserwacja to np. malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg (bez zmiany ich poziomu), wymiana armatury kuchennej czy łazienkowej, wymiana okien (na identyczne lub zbliżone bez ingerencji w konstrukcję ściany). Tych prac nie musimy zgłaszać i nie potrzebujemy żadnego pozwolenia na ich wykonanie. W jakich sytuacjach jest więc ono wymagane?

Zacznijmy od tego, że w przypadku niektórych prac będziemy musieli jedynie zgłosić chęć remontu, w innych - niezbędne będzie otrzymanie pozwolenia na jego przeprowadzenie. Jeśli planujemy remont nie zmieniający konstrukcji budynku, ale wpływający na instalacje, to jesteśmy zobowiązani zgłosić ten fakt do spółdzielni. Dane z tego roku mówią, że wymaga tego aż 90 proc. spółdzielni, 70 proc. wskazuje na konieczność zgłoszenia prac ze względu na przepisy budowlane, a 50 proc. argumentuje to bezpieczeństwem mieszkańców i integralnością budynku. Przepisy lubią się jednak zmieniać, więc zawsze warto sprawdzić lokalny regulamin.