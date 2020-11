Ten sposób podania sprawi, że zwykłe danie zmieni się w niezwykłe. Naleśnikowe sakiewki z mięsno-warzywnym farszem będą atrakcyjną propozycją obiadowego dania głównego lub sycącej kolacji.

Zdjęcie Na ciepło są najlepsze! /123RF/PICSEL

Składniki 1 gazowanej szklanka wody mineralnej

1/2 szklanki mleka 3,2 proc.

3 całe jajka

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia

olej

2 szklanki mąki

1 pierś z kurczaka/indyka

2 pomidory

200 g startego żółtego sera

3-4 pieczarki

garść natki pietruszki

zielona część pora

Mleko, wodę gazowaną, mąkę, jajka i proszek do pieczenia umieszczamy w większej misce i miksujemy do czasu uzyskania rzadkiego ciasta naleśnikowego o jednolitej konsystencji. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy naleśniki. Gotowe odstawiamy.

Pieczarki myjemy, kroimy drobno, podsmażamy na świeżym oleju, odstawiamy. Pierś z kurczaka oczyszczamy, osuszamy, kroimy w drobną kostkę i podsmażamy do zrumienienia. Pomidory nacinamy i sparzamy wrzątkiem, następnie studzimy, obieramy i kroimy w kostkę. Natkę myjemy i siekamy.



W misce łączymy składniki na farsz: podsmażone mięso, pieczarki, pomidory, natkę pietruszki i starty ser, doprawiamy całość solą, pieprzem i przyprawą do drobiu.



W garnku zagotowujemy szklankę wrzątku, zielone części pora oczyszczamy, kroimy w długie paski (do związania sakiewek), wrzucamy do wrzątku i gotujemy przez minutę, po tym czasie ostrożnie je wyjmujemy i przelewamy zimną wodą.



W środek każdego naleśnika nakładamy farsz i zwijamy brzegi tworząc sakiewki, które związujemy porem. Natłuszczamy naczynie żaroodporne i nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. W naczyniu umieszczamy sakiewki i zapiekamy je przez ok. 5 min.