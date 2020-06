Zupa ogórkowa to wielka chluba polskiej kuchni. Nie każdy o tym wie, ale świecie uchodzi ona za bardzo egzotyczną i oryginalną potrawę. Jak ją przygotować, by była najsmaczniejsza? Oto sprawdzony przepis.

Zdjęcie Jedna z ulubionych zup z dzieciństwa /123RF/PICSEL

Składniki 2-3 żeberka

3-4 ziemniaki

5 ogórków kiszonych

2 marchewki

kawałek białej części pora

kawałek selera

1 pietruszka

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

1 łodyga kopru z nasionami

zielony koperek

2 listki laurowe

2 ziarenka ziela angielskiego

2 łyżki śmietany

1. Żeberka myjemy i umieszczamy w dużym garnku razem z zielem angielskim i listkami laurowymi. Zalewamy 1,5 l wody, dodajemy kawałek selera, białą część pora (pokrojoną w plasterki) i pietruszkę (można w całości). Gotujemy na niedużym ogniu przez 60 min. pod przykryciem.



2. Marchewkę kroimy w półplasterki, ogórki kroimy w plasterki lub ścieramy na dużych oczkach tarki, dokładamy te warzywa do gotującej się zupy, następnie dodajemy ziemniaki pokrojone w kostkę, solimy zupę i gotujemy całość jeszcze 20 min.



3. Czosnek obieramy, oczyszczamy, kroimy drobno lub przeciskamy przez praskę, dodajemy do zupy razem z łodygą kopru i przyprawami.



4. Niewielką ilość zupy (ok. pół szklanki) wybieramy chochelką i łączymy z dwiema łyżkami śmietany, mieszaninę wlewamy do zupy, mieszamy. Na talerzach dekorujemy zupę posiekanym koperkiem.