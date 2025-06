Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W poniedziałek pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Prognozowane jest zmienne zachmurzenie, ale i przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry na ogół wskażą od 15 st. C do 19 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 13 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na północy w porywach do 65 km/h, we wschodniej części wybrzeża w porywach do 80 km/h - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

We wtorek zdecydowanie większe zachmurzenie i nadal przelotne opady deszczu. Nie powinno padać jedynie na południowym wschodzie. Na północy Polski maksymalnie 17 st. C, natomiast najcieplej na południu, tam ok. 20-23 st. C.

W środę rano zachmurzenie duże, ale od zachodu stopniowo zacznie się przejaśniać, a opady powinny ustępować. Na termometrach od 19 st. C do 22 st. C. Nad morzem i w rejonach podgórskich ok. 15-17 st. C - prognozują eksperci z IMGW.

Od czwartku zauważymy poprawę w pogodzie. Będzie więcej słońca i wyższa temperatura. Najcieplej na zachodzie, tam maksymalnie 25 st. C, niższe wartości na wybrzeżu i północnym wschodzie, ok. 16-19 st. C. W centralnej Polsce i na południowym wschodzie ok. 21 st. C.

Piątek słoneczny, suchy i jeszcze cieplejszy. Na wschodzie i na wybrzeżu maksymalnie 22 st. C, a na zachodzie nawet do 28 st. C.

Weekend będzie upalny?

W sobotę, jeśli prognozy się potwierdzą, czeka nas piękna pogoda. Zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna ok. 21-23 st. C miejscami na wschodzie i wybrzeżu, ok. 26 st. C w centrum, do 30-32 st. C na zachodzie.

W niedzielę nadal bez opadów i słonecznie. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam maksymalnie 21 st. C, natomiast upalnie na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą nawet 33 st. C. Na pozostałym obszarze ok. 24-27 st. C.

