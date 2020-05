Pasta jajeczna

Jedna z najpopularniejszych past kanapkowych. Można przyrządzać ja na wiele sposobów, ale bazą zawsze są jajka. Spróbuj naszej wiosennej wersji pełnej witamin!

Czas przyrządzenia: ok. 15 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 8 jajek

sól

2 dymki ze szczypiorem

kilka rzodkiewek

curry

2-3 łyżki majonezu

pieprz

łyżeczka kaparów lub marynowanego zielonego pieprzu

Sposób przygotowania:

1. Jajka ugotuj w wodzie z solą na twardo. Ostudź, obierz ze skorupek i pokrój w kostkę. Możesz też zetrzeć jajka na tarce jarzynowej lub rozgnieść je widelcem.



2. Dymki oczyść, opłucz pod bieżącą wodą, osusz na papierowym ręczniku kuchennym. Posiekaj drobno białe i zielone części. Dodaj do jajek. Opłucz, pozbaw korzonków oraz łodyżek i osusz rzodkiewki. Posiekaj je lub również zetrzyj na tarce jarzynowej (o dużych oczkach). Dodaj do składników pasty. Całość wymieszaj.



3. Majonez utrzyj lub rozmiksuj z osączonymi z zalewy kaparami albo ziarnami marynowanego zielonego pieprzu. Dodaj do smaku sól, pieprz oraz sporą szczyptę curry. Dodaj do przygotowanych składników pasty jajecznej, wymieszaj. W razie potrzeby raz jeszcze dopraw do smaku solą i pieprzem.